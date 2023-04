Super Mario Bros, aspettando il film: maratona con Mario Odyssey, Mario Galaxy e Maker 2!

Mentre si fanno strada in rete le prime impressioni su Super Mario Bros the Movie, ha ufficialmente preso il via il conto alla rovescia per l'arrivo della pellicola Nintendo nelle sale italiane.

Per ingannare l'attesa che ci separa dalle prime proiezioni del lungometraggio animato dedicato all'icona Nintendo, la redazione di Everyeye vi invita a prendere parte a una lunga maratona a tema Mario. Nel corso della giornata di domani, martedì 4 aprile 2023, il canale Twitch di Everyeye si trasferisce nel Regno dei Funghi, per un ricco pomeriggio all'insegna dell'icona della Grande N.

L'appuntamento live prenderà il via alle ore 15:00 in punto e si protrarrà sino alle ore 21:00, giusto in tempo per permettere agli spettatori di spostarsi al cinema più vicino a casa e prendere posto in sala. In queste sei ore di maratona, il nostro Alessandro Bruni accompagna la community di Everyeye alla (ri)scoperta di alcune delle avventure più amate di Super Mario. Armati di Nintendo Switch, andremo dunque a caccia di lune su Super Mario Odyssey, per poi esplorare pianeti misteriosi in Super Mario Galaxy. Spazio infine alla creatività, con una sortita tra i livelli di Super Mario Maker 2.



Nel darvi appuntamento a domani sul canale Twitch di Everyeye, vi ricordiamo che per interagire in diretta con la redazione è sufficiente iscriversi al canale, cliccando sull'apposita icona a forma di cuore.