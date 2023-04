Super Mario Bros: con il biglietto del film arriva lo sconto da GameStop

Per celebrare il ritorno dell'idraulico italiano sul grande schermo, il colosso di Kyoto ha lanciato i saldi di Super Mario su Nintendo eShop, ma gli spettatori di Super Mario Bros: Il Film possono usufruire anche di una promozione speciale da GameStop.

La nota catena videoludica propone infatti un'interessante iniziativa promozionale riservata ai videogiocatori che si sono recati al cinema. Conservando il biglietto che attesta la visione di Super Mario Bros: Il Film in sala, e presentandolo presso un negozio GameStop, si potrà usufruire di uno sconto del 10% su di un acquisto legato al merchandise ispirato al mondo di Super Mario. L'iniziativa è promossa in esclusiva presso i negozi GameStop e non è ovviamente attiva sullo store online della catena videoludica.Per presentare la promozione, l'azienda ha pubblicato un banner dedicato, che potete visionare di seguito. Per tutti i videogiocatori che ancora non hanno avuto modo di recarsi al cinema per vedere la pellicola confezionata da Nintendo e Illumination, ricordiamo di restare in sala per la visione dei titoli di coda di Super Mario Bros: Il Film. Questi ultimi ospitano infatti alcune sorprese indirizzate al pubblico in sala.

Esordito da pochi giorni al cinema, Super Mario Bros: Il Film segna il ritorno su grande schermo della storica icona Nintendo, in un lungometraggio d'animazione divertente e variopinto.