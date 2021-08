Super Mario Bros. da capogiro: copia sigillata venduta a 2 milioni di dollari!

Il collezionismo videoludico in certe occasioni lascia veramente senza parole, soprattutto per le cifre che certi intenditori sono disposti ad investire pur di mettere le mani sopra cimeli d'annata tenuti in condizioni perfette, come se fossero appena usciti dal magazzino e pronti per la vendita al day one.

In precedenza una rarissima copia di The Legend of Zelda per NES è stata venduta a quasi 1 milione di dollari, numeri che fanno decisamente girare la testa. Ma quanto raggiunto da una nuova copia sigillata del primo Super Mario Bros. per NES rende "ridicole" tali cifre. Come segnalato anche dal New York Times, sulla piattaforma Rally un Super Mario Bros. sigillato è stato venduto alla mostruosa cifra di 2 milioni di dollari, infrangendo così ogni record mondiale sulla maggior quantità di soldi mai spesi per l'acquisto su cimeli videoludici. Le condizioni di questo esemplare sono tuttavia ai limiti della perfezione, essendo stato valutato dal WATA con un punteggio di 9.8, cosa che di fatto lo rende la copia di Super Mario Bros. meglio conservata di tutti i tempi.

Viene decisamente da sorridere se si pensa che ad aprile 2021 una copia sigillata di Super Mario Bros. è stata venduta a prezzi folli, pari a 660.000 dollari. Su Rally si è invece arrivati a una spesa ben oltre il doppio, e chissà se nel prossimo futuro tale clamoroso record non venga nuovamente infranto. Del resto si è andati ancora oltre la copia di Super Mario 64 venduta a 1.5 milioni di dollari solo lo scorso luglio 2021.