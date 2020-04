Super Mario Bros: ecco come reagisce una tribù pakistana alla scoperta dei videogiochi

I curatori del canale YouTube di Reactistan offrono ai membri di una tribù pakistana l'opportunità di provare per la prima volta l'ebbrezza di cimentarsi in un videogioco: il titolo scelto per questo "grande evento" non poteva che essere il leggendario platform Super Mario Bros. per NES.

Nel filmato, girato dai creatori di contenuti attraverso il sempre più celebre format delle "reaction", traspare tutta l'emozione e la curiosità di chi si approccia per la prima volta ai videogiochi dopo anni di isolamento dal resto del mondo, proprio come questi appartenenti a una comunità agricola del Pakistan.

L'ampio ventaglio di reazioni prodotte dai membri della tribù che si sono prestati a questo "esperimento sociologico" ci invita a riflettere sulle innovazioni che, dagli anni '80 ad oggi, hanno interessato non solo i videogiochi ma, per esteso, tutti quegli strumenti tecnologici e servizi che diamo ormai per scontati.

L'isolamento che ha interessato questa tribù pakistana, però, non è stato totale, come si evince dal ricordo, seppur vago, che alcuni membri hanno del personaggio di Super Mario Bros. negli anni in cui ha visto la luce dapprima in ambiente arcade con Donkey Kong e successivamente con la serie platform per Nintendo Entertainment System (la console conosciuta come NES). Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che è da poco disponibile anche Super Mario Odyssey 64, il demake di Super Mario Odyssey per Switch realizzato con il motore grafico di Super Mario 64 per Nintendo 64.