Super Mario Bros compie 35 anni: tanti articoli speciali in preordine su My Nintendo Store

Come parte delle celebrazioni per il 35° anniversario dall'uscita di Super Mario Bros, la vetrina digitale del My Nintendo Store si rifà il lool per accogliere tanti articoli speciali e gadget dedicati all'idraulico baffuto della casa di Kyoto.

Per commemorare questo importante anniversario, i rappresentanti della Grande N hanno riallestito la vetrina digitale del My Nintendo Store per invitare tutti gli interessati a effettuare il preordine di oggetti da collezione ispirati a Super Mario e agli altri protagonisti della saga.

L'iniziativa lanciata dal colosso videoludico giapponese per i 35 anni di Super Mario Bros comprende una collezione di abbigliamento esclusiva con una gamma di T-shirt (sia a manica corta che a manica lunga), oltre a varie felpe con cappuccio, tutte contraddistinte dalla presenza di stampe in alta qualità dedicate a Mario e ai suoi amici.

Ciascun articolo viene proposto anche in taglie per bambini a partire da 3-4 anni, come pure in taglie per adulti fino alla 2XL. Sempre dalle pagine del My Nintendo Store è possibile prenotare anche diversi accessori come tazze, borse e thermos. I fan più accaniti di Super Mario avranno poi l'opportunità di effettuare il preordine dei peluche della Nintendo Tokyo Exclusive Collection, precedentemente disponibili solo nel negozio principale di Nintendo a Tokyo.



La collezione in questione comprende, tra gli altri, i peluche da 20 e 22 centimetri d'altezza di Mario Gatto, Mario Pinguino, Mario Tanuki, Mario Elica e Super Mario Scarpa, ciascuno in rappresentanza dei potenziamenti più celebri della serie platform di Super Mario. A proposito di Nintendo, avete letto le ultime riflessioni degli analisti su Switch e la fine del concetto di generazione?