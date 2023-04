Super Mario Bros Edizione Super Stella è esclusiva GameStop in Italia, costa quasi 80 euro

Da qualche giorno sono aperti i preordini delle edizioni home video di Super Mario Bros Il Film in formato DVD e Blu-Ray, inoltre scopriamo che l'Edizione Limitata Esclusiva Super Stella da Collezione è disponibile in Italia esclusivamente nei negozi della catena GameStop.

Il rivenditore ha aperto i preordini di Super Mario Bros Il Film Edizione Limitata Esclusiva Super Stella da Collezione, versione speciale del film a tiratura limitata disponibile solo ed esclusivamente sul sito di GameStop o nei negozi GS, ma non presso altri rivenditori.

Il prezzo è fissato a 79.98 euro, sensibilmente più alto rispetto al costo in Nord America e Gran Bretagna, dove la stessa edizione può essere prenotata al prezzo media di 39.99 dollari/sterline. Ma cosa contiene Super Mario Bros Il Film Edizione Limitata Esclusiva Super Stella da Collezione? Il pacchetto comprende il film in versione 4K UHD + Blu-Ray, entrambi i supporti sono racchiusi in una confezione speciale a forma di Super Stella, a sua volta contenuta in una confezione cartonata premium con grafiche esclusive.

Le edizioni home video di Super Mario Bros Il Film sono ancora prive di una data di uscita. Ad oggi Super Mario Bros Il Film ha incassato oltre 500 milioni di dollari, un vero successo al botteghino internazionale.