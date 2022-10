Super Mario Bros: i fan vogliono Charles Martinet e si lamentano per il volto di Mario

L'interpretazione di Chris Pratt nei panni di Super Mario non sembra aver convinto la critica USA e a seguito dei primi pareri della stampa americana dopo aver sentito la voce di Mario nel primo trailer di Super Mario Bros Il Film, il web si è riempito di manifestazioni d'affetto nei confronti di Charles Martinet.

Martinet è da quasi trent'anni il doppiatore di Super Mario e la sua voce è assolutamente iconica grazie anche ad alcune esclamazioni associate al personaggio, come la celebre mamma mia o bye bye Bowser. Charles Martinet però non ha nessun ruolo in Super Mario Bros Il Film e come sappiamo la mascotte Nintendo è doppiata da Chris Pratt, scelta però non condivisa da tutti.

Ad esempio Tara Strong, doppiatrice con all'attivo ruoli in Le Superchicche, My Little Pony, MultiVersus (Harley Quinn) e Loki (dove interpreta Miss Minutes) ha espresso sui social tutto il suo affetto nei confronti di Charles e lo stesso hanno fatto altri doppiatori e giocatori, pubblicando sui social foto con Martinet e ribadendo come il doppiatore si meriti assolutamente un cameo nel film di Super Mario Bros.

Altra polemica riguarda invece il volto di Super Mario, secondo alcuni troppo "strano", sicuramente diverso rispetto a quello visto nei videogiochi. La faccia di Mario appare più piccola nel suo insieme e anche le proporzioni sono state riviste, un volto nel complesso meno paffuto, con occhi più piccoli che contribuiscono a dare un'immagine diversa del personaggio. Nel frattempo, anche l'account Twitter di Sonic ha risposto alle critiche sul design di Super Mario, come ricorderete anche il primo film di Sonic è stato oggetto di polemiche proprio legate all'aspetto del riccio blu.