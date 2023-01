Super Mario Bros Il Film: una action figure di Bowser sputa fuoco per davvero... o quasi!

Insieme al film di Super Mario Bros arriverà nei negozi anche una nuova linea di giocattoli composta da action figure, statuine, diorami e accessori, nella linea c'è anche una versione di Bowser particolarmente interessante...

Alcuni negozi della catena Walmart negli Stati Uniti sembrano aver messo in vendita i giocattoli di Super Mario Bros Il Film con netto anticipo, l'arrivo negli store è previsto indicativamente tra febbraio e marzo ma alcuni punti vendita hanno esposto i giocattoli da qualche giorno e ovviamente c'è chi si è subito fiondato a comprare le nuove action figure.

In particolare, quella di Bowser sta facendo parlare molto sul web, perché sputa fuoco. O meglio, sebbene dalla sua bocca non escano delle vere fiamme infuocate (peccato...) grazie ad un gioco di luci e all'emissione di vapore, l'effetto è proprio quello di una bocca fiammeggiante, come potete vedere nel video qui sotto.

Un effetto di grande impatto per un giocattolo dal costo contenuto, venduto a poco meno di trenta dollari. Al momento non sappiamo quando i nuovi giocattoli di Super Mario Bros Il Film arriveranno in Europa, presumibilmente faranno la loro comparsa nei negozi italiani in contemporanea con la pellicola o in leggero anticipo rispetto al debutto del film al cinema.