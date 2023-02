Super Mario Bros Il Film, annunciato il nuovo Nintendo Direct: mostrerà il trailer finale

Si avvicina sempre di più l'uscita di Super Mario Bros. Il Film, fissata al 7 aprile 2023 negli Stati Uniti ed al 28 dello stesso mese in Giappone. Con il debutto nelle sale ormai imminente, Nintendo si prepara a mostrare l'ultimo trailer per l'attesa pellicola, e lo farà attraverso un nuovo Nintendo Direct.

Attraverso un messaggio sui propri canali social ufficiali, la Grande N conferma che il suo prossimo livestream interamente incentrato sul film di Super Mario verrà trasmesso il 9 marzo 2023 alle ore 23:00 italiane. A parte questo importante dettaglio non ci sono ulteriori informazioni sul video che verrà mandato in onda, ma è lecito attendersi un ultima trailer spettacolare e scoppiettante che alimenti ancora di più le aspettative e le grandi attese dei fan.

Di recente Super Mario Bros Il Film è stato tra i protagonisti del Super Bowl LVII, attraverso un altro breve trailer di 30 secondo che, per stile ed impostazione, ha richiamato alla mente il vecchio Super Mario Bros. Show del 1989. Il prossimo Direct, invece, è con tutta probabilità destinato a darci un sostanzioso assaggio dell'opera cinematografica in arrivo nelle sale americane e giapponesi ad aprile, che promette di rivelarsi uno dei migliori film d'animazione del 2023.

Il Nintendo Direct del 9 marzo, lo sottolineiamo, non mostrerà alcun tipo di gioco in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi. A soddisfare le curiosità dei videogiocatori ci ha già pensato il Nintendo Direct dell'8 febbraio 2023, che ha avuto Zelda Tears of the Kingdom e Metroid Prime Remastered tra i protagonisti principali.