Super Mario Bros Il Film arriva al cinema! Ecco tre giochi di Super Mario da non perdere

Con l'arrivo del film di Super Mario Bros al cinema e vi è venuta voglia di (ri)giocare con le avventure della mascotte Nintendo, o di scoprire meglio i videogiochi di Super Mario? State tranquilli, ci siamo noi e veniamo in vostro aiuto segnalandovi tre giochi assolutamente imperdibili ambientati nel Regno dei Funghi.

Super Mario Odyssey

Un vero masterpiece del catalogo Nintendo Switch, Super Mario Odyssey è un platform 3D di assoluto spessore che vi porterà in giro per il globo (e anche sulla Luna!) alla ricerca delle preziose Lune necessarie per continuare a viaggiare e arrivare in tempo per impedire il matrimonio tra Bowser e la Principessa Peach! Un gioco immenso, pieno di segreti e con tanti riferimenti ripresi proprio nel film... avete presente la piramide rovesciata? Ecco, viene proprio dal Regno delle Sabbie di Super Mario Odyssey!

Super Mario 3D All-Stars

Super Mario 3D All-Stars è una raccolta che include tre diversi giochi: Super Mario 64 (1996), Super Mario Sunshine (2002) e Super Mario Galaxy (2007). Tre platform da giocare assolutamente e anche in questo caso le citazioni nel film si sprecano... ad esempio, lo sapevate che i Pinguotti (tra i protagonisti del nuovo film) hanno fatto la loro prima comparsa in Super Mario 64?

Super Mario Maker 2

Ma quanto erano divertenti i giochi 2D di Super Mario? Tanti livelli ricchi di segreti, passaggi nascosti e ovviamente... tanti nemici, monete da raccogliere e ostacoli da superare. Se da piccoli avete sempre desiderato progettare un livello di Super Mario, ecco che Super Mario Maker 2 vi offre questa ghiotta occasione, mettendo a vostra disposizione un vero e proprio editor per creare livelli 2D personalizzati e persino interi giochi da condividere poi con gli amici.

Bonus: Mario Kart 8 Deluxe

Dite la verità... la sequenza con Mario e Peach impegnati a sfrecciare sulla Pista Arcobaleno (vista nel terzo trailer di Super Mario Bros Il Film) vi ha esaltato, vero? Benissimo, potete riviverla in Mario Kart 8 Deluxe, ad oggi il videogioco più venduto in assoluto per Nintendo Switch. Le corse sui go-kart sono ovviamente l'anima del gioco, che da il meglio di se in multiplayer... semplicemente da non perdere, se amate divertirvi in compagnia!