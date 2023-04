Super Mario Bros il Film in arrivo: il cast gioca Mario Kart 8 Deluxe!

Con la pubblicazione a sorpresa del secondo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, gli appassionati di animazione ingannano l'attesa in vista dell'esordio in sala di Super Mario Bros: The Movie.

Con l'avanzare conto alla rovescia per il ritorno dell'icona Nintendo sul grande schermo, anche il cast del film ha deciso di prendersi un momento di pausa. Nel video che trovate in apertura, i protagonisti della pellicola impugnano infatti i Joy-Con di Nintendo Switch per sfidarsi sui folli circuiti di Mario Kart 8: Deluxe. Jack Black, Charlie Day e Keegan-Michael Key, rispettivamente gli interpreti di Bowser, Luigi e Toad, si improvvisano dunque piloti in questa divertente sessione di gameplay organizzata dalla redazione statunitense di IGN. Come vi sembra che se la siano cavata?



Super Mario Bros The Movie approderà nei cinema italiani nella giornata di mercoledì 5 aprile 2023, frutto di una collaborazione d'eccezione tra Nintendo e Illumination. Mentre in rete si fanno strada le prime impressioni sulla pellicola d'animazione, vi ricordiamo che in attesa dell'uscita di Super Mario Bros the Movie, quest'oggi il canale Twitch di Everyeye ospiterà una ricca maratona live a tema Super Mario, che vedrà il nostro Alessandro Bruni cimentarsi con Super Mario Odyssey, Super Mario Galaxy e Mario Maker II.