Super Mario Bros Il Film: in arrivo il videogioco per Switch? No, è solo un fake

Lo abbiamo pensato tutti: ma quanto sarebbe bello un videogioco ispirato al film di Super Mario Bros? Ottima idea, vero? Sì, sembra però che Nintendo non ci abbia (ancora?) pensato... e dove non arriva Nintendo, arrivano i presunti leaker. Molto presunti, in questo caso.

Un'immagine postata su 4Chan (sì... lo sappiamo) sta facendo il giro di Twitter, Reddit e ResetERA. Di cosa si tratta? Di una foto trapelata da una presentazione privata di Nintendo of Japan che mostrerebbe una slide di Super Mario Bros The Movie Game, ovvero il videogioco per Switch basato su Super Mario Bros Il Film, con tanto di copertina.

Per quanto l'ipotesi sia estremamente affascinante, l'immagine in questione è purtroppo fake, troppe cose non tornano, a partire dalla copertina che non rispecchia fedelmente il design dei personaggi del film di Illumination. Concentratevi ad esempio su Peach e Luigi... diversissimi, vero?

E' difficile poi pensare che Nintendo voglia addirittura attendere il 2024 (data che spunta nell'angolo in alto a sinistra) per lanciare un videogioco basato su un film uscito l'anno precedente, oltretutto solo su Switch e non sulla nuova console della casa di Kyoto, in uscita secondo i rumor proprio nel 2024. Insomma, bel tentativo, ma la natura fake dell'immagine appare, purtroppo, troppo evidente.