Super Mario Bros Il Film, aspettate a lasciare la sala: sorpresa nei titoli di coda

Nintendo festeggia cento miliardi di visualizzazioni su YouTube per Super Mario e celebra in grande stile l'arrivo in sala di Super Mario Bros: Il Film.

Il lungometraggio d'animazione realizzato in collaborazione con Illumination e distribuito da Universal è infatti arrivato nelle sale di tutto il mondo, dove sta riscuotendo un buon successo. Coloratissimo e carico di umorismo, il film non manca di riservare al suo pubblico anche una serie di sorprese inaspettate. Tra queste ultime, senza offrivi troppe anticipazioni, segnaliamo l'inclusione di alcuni contenuti post-credits. Una volta in sala, ricordatevi dunque di attendere il passaggio dei titoli di coda di Super Mario Bros: Il Film, perché Nintendo ha deciso di incastonarvi due scene extra.



Come già accennato, eviteremo in questa sede di descrivervi i contenuti delle sequenze in questione, ma la sensazione è che l'avventura di Super Mario sul grande schermo potrebbe non essere ancora conclusa. Per il momento, Shigeru Miyamoto non conferma la previsione di altri film Nintendo in arrivo a breve, ma il papà dell'idraulico Nintendo - oltre che di Link, Zelda e i Pikmin - è solito confondere il pubblico con dichiarazioni più o meno sibilline. Nel dubbio, a ogni modo, meglio attendere qualche minuto prima di lasciare la sala, per godersi ancora qualche scena ambientata nel Regno dei Funghi.