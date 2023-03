Super Mario Bros. Il Film e Capcom Spotlight: seguiamo gli eventi in diretta su Twitch

Non bastassero le emozioni restituite dall'annuncio della data di lancio di Starfield, la redazione di Everyeye.it si prepara a seguire in diretta su Twitch il Nintendo Direct dedicato a Super Mario Bros. Il Film e al Capcom Spotlight, entrambi previsti per la giornata di giovedì 9 marzo.

Il valzer degli appuntamenti mediatici da seguire sul canale Twitch di Everyeye inizierà nel primo pomeriggio con il Nintendo Direct di Super Mario Bros. Il Film: lo spettacolo digitale approntato dalla casa di Kyoto ci permetterà di sbirciare tra le pieghe del nuovo, attesissimo lungometraggio Universal di Aaron Horvath e Michael Jelenic ambientato nella dimensione di Super Mario.

Dall'esplosione di colori dell'universo nintendiano all'oscurità di Resident Evil 4 Remake è un attimo, se pensiamo alle sorprese che verranno svelate nel corso del Capcom Spotlight del 9 marzo. Commenteremo in diretta il nuovo evento del publisher e sviluppatore giapponese a partire dalle ore 22:45 circa, per poi accompagnarvi fino alle 23:30 con uno showcase dedicato, tra gli altri, a RE 4 Remake, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Ghost Trick Phantom Detective.

Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a effettuare l'iscrizione al canale Twitch di Everyeye per interagire con la redazione, ricevere le notifiche per la nostra programmazione in streaming tramite l'attivazione della campanella, accedere ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye e recuperare tutte le trasmissioni passate.