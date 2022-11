Super Mario Bros, il film: data e ora del Nintendo Direct dedicato al trailer con Peach

A distanza di qualche settimana dal primo trailer, Nintendo ha annunciato a sorpresa che a breve verrà trasmesso in streaming un nuovo appuntamento del Direct dedicato interamente a Super Mario Bros il film.

I canali social ufficiali dell'azienda di Kyoto hanno infatti annunciato che il prossimo Nintendo Direct verrà trasmesso sul canale YouTube ufficiale proprio domani, martedì 29 novembre 2022, a partire dalle ore 23:00 del fuso orario italiano. Durante la diretta streaming potremo quindi assistere al secondo trailer del film sull'idraulico baffuto più famoso del mondo videoludico e, stando all'immagine di un trono rosa che accompagna il reveal del Direct, possiamo aspettarci la comparsa della Principessa Peach, grande assente del primo filmato.

Onde evitare fraintendimenti, Nintendo ha anche confermato in via ufficiale che l'evento sarà incentrato esclusivamente sulla pellicola cinematografica ad opera di Illumination e non verrà annunciato alcun videogioco legato al brand.

In attesa della diretta di domani, che ci permetterà di scoprire di più sui personaggi e sul mondo del film d'animazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete vedere (o rivedere) il primo trailer del film di Super Mario Bros doppiato in italiano.