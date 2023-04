Super Mario Bros Il Film dimentica Grant Kirkhope: il musicista assente dai credits

Attesissimo dai fan della Grande N, Super Mario Bros Il Film è finalmente approdato in sala, pronto a intrattenere il pubblico con una pellicola d'animazione firmata da Nintendo e Illumination.

Già al primo giorno nei cinema di tutto il mondo non sono però mancate le polemiche. In particolare, Grant Kirkhope ha espresso pubblicamente il proprio risentimento per essere stato escluso dai credits. Come testimoniato dal Tweet che trovate in calce, il compositore della colonna sonora di Donkey Kong 64 non risulta infatti menzionato nei titoli di coda di Super Mario Bros Il Film.

Una circostanza spiacevole, visti i numerosi riferimenti musicali inclusi nel lungometraggio originari proprio dell'avventura per Nintendo 64. In particolare, come anticipato da uno dei trailer pubblicati da Universal, Super Mario Bros Il Film include un esplicito rimando al rap di Donkey Kong presente in Donkey Kong 64 e firmato proprio da Grant Kirkhope. La menzione al compositore è stata sostituita nei credits da un generico riferimento al videogioco per Nintendo 64. Una dimenticanza spiacevole, soprattutto in seguito all'accoglienza positiva registrata dalla pellicola ed evidenziata anche nella nostra recensione di Super Mario Bros Il Film.



Nel frattempo, c'è chi ha visto nel lungometraggio un indizio per la prossima avventura di Super Mario: a tal proposito, Miyamoto ha invitato a prestare attenzione ai prossimi Nintendo Direct.