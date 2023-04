Super Mario Bros Il Film: in quale gioco sono apparsi per la prima volta i Pinguotti?

Super Mario Bros Il Film è al cinema, la nuova pellicola prodotta da Nintendo e Illumination Entertainment (autori di successi come Minions, Cattivissimo Me e Sing) può contare su un cast di personaggi estremamente vario, tra cui i teneri e simpatici Pinguotti. Ma sapete in quale gioco di Super Mario sono comparsi per la prima volta i pinguini?

I Pinguotti hanno fatto il loro debutto in Super Mario 64 nel 1996, celebre la missione che richiedeva di portare il piccolo pinguino smarrito alla madre in un livello completamente innevato. I Pinguotti sono comparsi anche nel remake di Super Mario 64 (Super Mario 64 DS per Nintendo DS, uscito nel 2004) e in seguito anche in altri giochi come Mario & Sonic Ai Giochi Olimpici Invernali, Super Mario Galaxy, Mario Kart Wii e Super Mario Galaxy 2, prima di tornare alla ribalta in Super Mario Bros Il Film.

I Pinguotti si vedono nel primo trailer di Super Mario Bros, impegnati a respingere l'attacco di Bowser e della Truppa Koopa. Da segnalare come proprio in questo teaser faccia la sua comparsa il Re Pinguino, quest'ultimo in realtà è un personaggio inedito e non esiste in nessun videogioco della serie Super Mario, chissà però che non possa arrivare in un prossimo futuro, magari nel tanto rumoreggiato Super Mario Odyssey 2.