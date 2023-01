Super Mario Bros Il Film: Mario Gatto e la voce di Seth Rogen in una nuova clip

Illumination Entertainment, Nintendo e Universal hanno pubblicato a sorpresa un nuovo teaser di Super Mario Bros Il Film, si tratta di una clip della durata di 30 secondi che presenta la versione estesa di una scena vista nel secondo trailer di Super Mario Bros The Movie pubblicato lo scorso autunno.

Ci riferiamo alla sequenza che vede Mario e Donkey Kong combattere in stil Smash Bros lungo una trave sospesa in aria, ricordando così l'ambientazione del videogioco Donkey Kong degli anni '80. In questa versione alternativa della scena però c'è un sorpresa, anzi due, per la prima volta possiamo sentire la voce di Seth Rogen nel ruolo del gorillone, ma non solo perché si assiste anche all'entrata in scena di Cat Mario, ovvero il celebre costume da gatto comparso per la prima volta in Super Mario 3D World per Wii U.

Grazie a questa nuova clip abbiamo dunque un quadro quasi completo delle voci di Super Mario Bros Il Film: Chris Pratt interpreta Mario, Jack Black interpreta Bowser, Anya Taylor-Joy doppia Peach e Seth Rogen interpreta Donkey Kong. Recentemente sono stati svelati i giocattoli di Super Mario Bros Il Film, tra cui una gigantesca statua di Bowser sputa fuoco con tanto di fumo dalla bocca ed effetti luminosi.