Super Mario Bros: un film perfetto tratto da un videogioco? Sembra di sì, finalmente!

Super Mario Bros Il Film è uno dei migliori adattamenti cinematografici di sempre di un videogioco. Un grande film per famiglie e una lettera d'amore ai fan della celebre serie Nintendo, vero e proprio cult intergenerazionale sin dagli anni '80.

La simpatia dei protagonisti, l'ironia sottile e un numero incalcolabile di citazioni al materiale di partenza rendono l’opera un prodotto giocoso e imprescindibile per i più piccoli e spassoso per i più grandi. Il tutto è mescolato in una ricetta narrativa che sfrutta sapientemente la mitologia di Mario con elementi originali. Mario e Luigi sono due fratelli inseparabili che dopo anni di sacrifici hanno coronato il loro sogno: mettersi in proprio e aprire un'agenzia di idraulici chiamata Super Mario Bros, con la quale si impongono la missione di aiutare i cittadini di Brooklyn con le perdite d'acqua.

Ma sono anche due personaggi scapestrati e inclini a cacciarsi nei guai, finendo il più delle volte per causare problemi e venendo derisi anche dalla propria famiglia. Quando una grave emergenza fognaria minaccia il loro quartiere, i due decidono di risolvere la situazione, ma vengono risucchiati da un misterioso tubo verde che li catapulta in un mondo interdimensionale popolato dalle creature più bizzarre. Purtroppo le disavventure non sono affatto finite per i due fratelli: mentre l'impavido e determinato Mario si risveglia nel colorato Regno dei Funghi, l'insicuro e spaventato Luigi si ritrova nelle lande oscure, al cospetto di una minaccia che si prepara a mettere in ginocchio tutti i mondi circostanti: Bowser, il perfido tiranno intenzionato a soggiogare il Regno dei Funghi e a conquistare il cuore della bellissima principessa Peach.

Per salvare suo fratello, Mario intraprende un'avventura insieme alla sovrana del Regno dei Funghi per trovare alleati con cui combattere la guerra contro Bowser, un viaggio dell'eroe in cui imparerà ad avere più fiducia in se stesso e ad utilizzare i tanti strumenti magici offerti dal fantastico Regno dei Funghi. Si tratta forse della tematica più bella e preziosa del film (per saperne di più ecco la recensione di Super Mario Bros Il Film): Mario è un eroe fallibile che incarna la tenacia di chi ha perso centinaia di ore tra livelli impossibili, game over e un numero incalcolabile di vite perse nel tentativo di dominare le asperità del platform di Nintendo. L'amore della casa di Kyoto per i propri franchise e la qualità di Illumination, già autore di Cattivissimo me, danno vita ad una operazione che ha pochissime sbavature: una trama molto semplice ma funzionale, che va al punto senza troppi fronzoli nei suoi asciutti ma densissimi 92 minuti di durata.

Ma anche una storia che sotto la scocca di un classico film per famiglie nasconde l'anima di un adventure corale. Al team di Illumination va dunque il merito di aver creato un prodotto sopraffino sul versante tecnico, preciso e vivace sul fronte dell'animazione. Se è vero che le scene d'azione mettono in campo una regia incredibilmente dinamica, d'altro canto il modo in cui vengono gestiti i riferimenti all’incarnazione videoludica di Mario faranno brillare gli occhi del pubblico più attento.

Il film è infatti costellato di citazioni (ecco tutti gli Easte Egg di Super Mario Bros Il Film), dai livelli classici alle più moderne iterazioni in 3D, passando per spin-off e titoli collaterali come Mario Kart e Luigi's Mansion. E tra funghi, cubi da rompere, potenziamenti, salti e ostacoli, alcune delle sequenze più iconiche del lungometraggio sono a dir poco impressionanti per la fedeltà e il rispetto con cui ricreano le situazioni più memorabili vissute dai videogiocatori. In definitiva, Nintendo e Illumination hanno capito perfettamente come unire la necessità di parlare ad un pubblico di giovanissimi senza tradire i sentimenti degli spettatori più adulti, in una trasposizione rispettosa di tutto ciò che il franchise originale ha rappresentano negli ultimi decenni. Un divertente passatempo per famiglie ma anche un prodotto d’animazione spettacolare e sopraffina, che diverte ed emoziona.