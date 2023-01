Super Mario Bros, il film: i personaggi arrivano nell'Happy Meal di McDonald's

Atteso nelle sale cinematografiche statunitensi il 7 aprile di quest'anno, Super Mario Bros. - Il Film comincia a presentare i suoi ben noti personaggi con una collaborazione stretta con McDonald's.

Come era lecito aspettarsi, la produzione di Super Mario Bros. sfrutterà diversi canali pubblicitari per raggiungere uno spettro di pubblico più ampio possibile. In quest'ottica, è stata coinvolta anche la celebre catena di fast-food, che ha deciso di rendere i personaggi della pellicola cinematografica i protagonisti assoluti del suo nuovo Happy Meal.

La partnership tra le due parti era già trapelata settimane fa tramite l'avvistamento di un volantino pubblicitario giapponese, ma l'iniziativa si estenderà in tutto il mondo come testimonia il filmato in lingua italiana che vi abbiamo riportato in apertura. All'interno dell'Happy Meal sarà possibile trovare i giocattoli di Mario, della Principessa Peach, di Toad e Donkey Kong. In un secondo gruppo sono inclusi Mario sul suo fido kart rosso, la Principessa Peach in sella ad una moto rosa, e tutti gli altri a bordo dei propri bolidi.

Prodotto da Universal Pictures e Illumination in associazione con Nintendo e distribuita da Universal, Super Mario Bros. - Il film è diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, ed può vantare Chris Pratt alla voce di Mario e Anya Taylor-Joy nei panni della principessa Peach.