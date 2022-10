Super Mario Bros Il Film: scopriamo gli easter egg del trailer, Jack Black è Bowser

Il primo trailer del film di Super Mario Bros> nasconde una serie di piccoli segreti ed easter egg che non saranno certamente sfuggiti ai giocatori che conoscono bene i giochi della serie Nintendo. In caso contrario... scopriamoli insieme!

Chris Pratt e Jack Black sono gli attori che danno la voce a Super Mario e Bowser rispettivamente, il cast della pellicola non è ancora stato svelato interamente e dunque non sappiamo chi doppierà gli altri personaggi ma siamo certi che presto ne sapremo di più.

Per quanto riguarda il trailer, guardando attentamente il filmato è possibile scorgere alcuni segreti e riferimenti nascosti, ad esempio il castello di Bowser ricorda molto da vicino il castello comparso in Paper Mario, i più attenti di voi avranno inoltre notato la presenza di una Power Star, chiaro rimando a Super Mario 64 e non è l'unica citazione dal momento che anche i pinguini hanno fatto la loro prima comparsa proprio nel capolavoro per Nintendo 64.

E che dire delle palle chiodate? Queste sono comparse per la prima volta in Super Mario Bros 3 e a quanto pare compariranno anche nel film, dal momento che sono presenti nel trailer. Altri riferimenti si possono scovare guardando bene alcuni funghi e l'ambientazione, vi invitiamo ad aguzzare la vista! Super Mario Bros Il Film esce nel 2023, solo al cinema.