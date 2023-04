Super Mario Bros Il Film secondo gli italiani negli USA: la video intervista

Il raggiungimento del traguardo di oltre cento miliardi di visualizzazioni per il mondo di Super Mario su YouTube è la cornice perfetta per celebrare l'esordio in sala di Super Mario Bros: Il Film.

Il baffuto idraulico italiano di casa Nintendo torna sul grande schermo con una pellicola firmata Illumination, Nintendo e Universal, ma come è stato accolto Mario dal grande pubblico? Una domanda che la redazione statunitense di Kotaku ha deciso di rivolgere agli italiani residenti negli USA. Nella giornata di esordio di Super Mario Bros: Il Film, sullo sfondo di Little Italy, diversi connazionali si sono dunque visti interrogati sulla capacità di Super Mario di rappresentare al meglio il modo di essere degli abitanti del Bel Paese.

Per scoprire cosa hanno risposto gli intervistati, non vi resta che dedicarvi al filmato disponibile in apertura, che raccoglie i contributi offerti dagli USA alla redazione di Kotaku. E voi cosa ne pensate della nazionalità di Super Mario? Credete che il personaggio rispecchi in qualche modo il modo di essere "italiano"? Nel ricordare che la pellicola d'animazione ambientata nel Regno dei Funghi è ora nelle sale di tutto il mondo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Super Mario Bros: Il Film.