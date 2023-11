Super Mario Bros - Il Film - in super offerta a 9 euro sia il Blu-Ray che il DVD

Super Mario Bros - Il Film è un film di animazione uscito nelle sale quest'anno, basato sul franchise di maggior successo di Nintendo, narra le vicende di Mario ed il fratello luigi trasportati in un mondo fantastico che li vedrà protagonisti di una battaglia tra il Regno dei Funghi, guidato dalla Principessa Peach, e i Koopa, guidati da Bowser.

Non si tratta della prima trasposizione su grande schermo del franchise, vi ricordiamo anche il film live-action Super Mario Bros. uscito nel lontano 1993, un flop commerciale e un fallimento anche per la critica. Nel gennaio 2018, Nintendo ha annunciato che il nuovo film sarebbe stato prodotto con Illumination e Universal. La produzione è iniziata nel 2020 ed il cast è stato annunciato a settembre 2021.

Su Amazon è in offertal'edizione su disco (in DVD o Blu-Ray) del film, al prezzo di 9,82 euro per la versione in 4k in HDR o 9,75 per la versione in DVD, di seguito i link alle offerte:

Il film può anche essere acquistato su Amazon Prime Video a questo link a partire da 11,99 euro (la versione in SD), la versione in 4K Ultra HD al prezzo di 13,99 euro.

il film ha incassato circa 1,328 miliardi di dollari in tutto il mondo, stabilendo numerosi record al botteghino, tra cui il più grande weekend di apertura mondiale di un film d'animazione e il film di maggior incasso basato su un videogioco. È diventato il film di maggior incasso del 2023 e il terzo film d'animazione di maggior incasso di tutti i tempi.