Super Mario Bros Il Film: il trailer ci ha stupito? Ecco il nostro commento e la reaction

Con ancora negli occhi le scene del primo fantastico trailer di Super Mario Bros Il Film, apriamo una finestra sugli studi della redazione di Everyeye per ascoltare il commento di Alessandro Bruni e scoprire come ha reagito al filmato del prossimo kolossal hollywoodiano con protagonista l'eroe Nintendo.

Nella cornice mediatica del Comic-Con di New York, la casa di Kyoto, gli studi Universal e il team Illumination hanno deliziato gli appassionati della serie di Super Mario (e tutti i patiti di videogiochi) mostrando le prime scene tratte dal film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic.

Insieme ad Alessandro Bruni ci siamo perciò immersi nelle colorate atmosfere del nuovo film di Super Mario per farci trasportare dalle emozioni regalateci dai personaggi dell'iconico universo nintendiano e dal suo cast vocale d'eccezione, da Chris Pratt ad Anya Taylor-Joy passando per Jack Black e Charlie Day.

