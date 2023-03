Super Mario Bros Il Film: tre cose che probabilmente vi sono sfuggite nel nuovo trailer

Nintendo e Illumination hanno pubblicato il nuovo trailer di Super Mario Bros Il Film in occasione del Mario Day, l'ultimo video nasconde alcuni interessanti segreti: ecco tre cosa che probabilmente vi sono sfuggite ad una prima visione del final trailer di Super Mario Bros.

Donkey Kong di fuoco

La piramide rovesciata

Non c'è esercito senza Spiny

Avrete notato che ad un certo punto, Mario calcia un blocco ? dal quale esce un power up che finisce dritto dritto su Donkey Kong.Grazie al fiore, lo scimmione con il cravattino diventa...Un personaggio che sembra avere tutte le carte in regola per riscuotere un enorme successo, considerando anche che in poche ore Fire Donkey Kong è finito tra le tendenze internazionali su Twitter Impossibile non notarla, lasi vede chiaramente nel cielo durante una inquadratura più ampia in una scena con protagonista la Principessa Peach.Ma... dove l'abbiamo già vista la piramide rovesciata sospesa in aria? Esatto, si tratta di una sezione presente neldi Super Mario Odyssey , una delle ambientazioni più affascinanti del gioco, un livello interamente ambientato nel deserto che nasconde numerose insidie e segreti da scoprire.Bowser sembra molto fiero del suo esercito di scagnozzi composto daQuesti ultimi non vengono nominati dal perfido drago sputafuoco, che sembra ignorare completamente il loro nome.In realtà questi personaggi hanno un nome ben preciso, anzi ne hanno più di uno: conosciuti come Spiny ai tempi di Super Mario Bros per NES, nella versione italiana il nome è stato successivamente cambiato in Tartaspina e infine in Koopistrice.