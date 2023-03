Super Mario Bros tra film e videogiochi: gli scarponi dell'eroe Nintendo diventano realtà!

Red Wing Shoe, azienda statunitense specializzatasi nella produzione di calzature da lavoro, celebra il film di Super Mario Bros realizzando, ebbene sì, una copia 'reale' delle iconiche scarpe indossate dall'eroe Nintendo nelle sue mille avventure videoludiche e, a breve, nella sua prossima odissea sul grande schermo.

I Mario's Boots di Red Wing sono infatti una riproduzione a grandezza reale dei leggendari scarponcini indossati dall'idraulico baffuto della Grande N per saltellare su koopa e goomba tra una piattaforma e l'altra.

Le nuove calzature a tema Super Mario riflettono l'elevata qualità della produzione industriale e artigianale di Red Wing Shoe, con materiali in vera pelle per la tomaia esterna dal design rigorosamente arrotondato, punta rinforzata e suola antiscivolo. L'altra particolarità di questi scarponi sta nel materiale utilizzato per il battistrada: il cuscinetto di ogni tallone è stato ricavato da uno stampo di micelio, l'apparato vegetativo dei funghi.

Sempre più adottato nell'edilizia sostenibile negli studi più avanzati di scienza dei materiali, il micelio lega 'spiritualmente' la riproduzione delle scarpe di Super Mario al mondo dei funghi dell'IP nintendiana. Gli unici scarponcini realizzati da Red Wing Shoe per festeggiare l'imminente premiere di Super Mario Bros Il Film sono destinati ad abbellire gli spazi espositivi del Nintendo Store di Rockefeller Center a New York nel corso del mese di aprile. Date un'occhiata al video 'making of' di Red Wing Shoe e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa iniziativa promozionale.