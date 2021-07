Super Mario Bros.: speedrunner lo finisce bendato e segna un nuovo record mondiale

Il primo Super Mario Bros. non è solo uno dei videogiochi più importanti di tutti i tempi, ma è anche uno dei preferiti dagli speedrunners di tutto il mondo, che ancora oggi provano ripetutamente a finirlo nel minor tempo possibile.

Per il leggendario titolo Nintendo esiste anche una specifica tipologia di speedrun che richiede di finirlo giocando bendati, un'impresa titanica anche per gli speedrunner più incalliti. Ma un giocatore, noto su Youtube con il nome di Crescendo, è riuscito a segnare il nuovo record mondiale per una run "cieca" di Super Mario Bros., finendolo in 11 minuti e 55 secondi, sicuramente lontano dal record assoluto di 4 minuti e 54 secondi registrato in una run "normale", ma che comunque non sminuisce la sua impresa. Per riuscire in questa incredibile sfida, Crescendo ha affermato di aver accumulato oltre 40 ore di tentativi sul gioco, dunque effettuando svariate centinaia di partite nel tentativo di raggiungere questo importante risultato.

Il giocatori ha inoltre rivelato che le sue conoscenze in ambito musicale lo hanno aiutato a segnare il record. In una run di questo genere, dove si è impossibilitati a sbirciare lo schermo (pena l'annullamento della sfida), fare affidamento sul proprio udito è fondamentale per riuscire a capire come muoversi: Crescendo ha fatto particolare affidamento sulle palle infuocate lanciate da Mario con l'apposito power-up, che lo hanno aiutando a comprendere quanto fosse lontano da un muro o un burrone.

Cosa ne pensate della sua impresa? Il capolavoro Nintendo di certo sa come far parlare di sé anche a distanza di oltre 35 anni dal suo esordio (se non lo avete ancora potete a tal proposito leggere il nostro speciale sui 35 anni di Super Mario): negli scorsi mesi una copia sigillata di Super Mario Bros. per NES è stata venduta a prezzi folli, a 660.000 dollari.