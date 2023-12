Super Mario Bros era il gioco preferito di Neil Druckmann: il director di TLOU si racconta

Non è un periodo particolarmente tranquillo per Naughty Dog, che recentemente ha annunciato la cancellazione di The Last of Us Online, progetto al quale il team si dedicava già da alcuni anni, appena dopo la pubblicazione di The Last of Us Parte 2.

Neil Druckmann decide di concedersi un momento di tranquillità in compagnia dell'amico Gustavo Santaolalla, musicista che ha curato le delicate colonne sonore della serie di The Last of Us. Durante la chiacchierata, il director israeliano ha raccontato del suo passato, soffermandosi sul suo primo incontro con il mondo dei videogiochi.

L'autore ha dichiarato che, appena trasferitosi negli USA insieme ai genitori all'età di 10 anni, non sapeva davvero nulla sul mondo videoludico. Un giorno, a casa dei suoi cugini, si è imbattuto insieme a suo fratello in un Nintendo Entertainment System, una home console come Druckmann non ne aveva mai provato sino ad allora. I due ragazzini cominciarono così a passare da un gioco all'altro, dedicando ad ognuno 10-20 minuti di gioco, ma c'era un titolo in particolare che continuava a catturare la loro attenzione: Super Mario Bros., pubblicato originariamente nel 1985 su NES. Il platform Nintendo è stato il gioco preferito di Druckmann in tenera età, ed anche quello che lo ha iniziato al mondo videoludico, di cui oggi è uno degli autori principali.

Dopo aver gettato un occhio al passato, si torna a guardare al futuro: Naughty Dog starà lavorando a The Last of Us Parte 3, una nuova IP o forse Uncharted?