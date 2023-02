Super Mario Bros. con livelli infiniti? Un'IA Neurale lo rende possibile

La rivoluzione delle Intelligenze Artificiali prosegue e abbraccia sempre più l'industria dei videogiochi con MarioGPT, una versione speciale di Super Mario Bros. per NES che sfrutta un'IA Neurale per generare livelli infiniti partendo da semplici frasi e termini.

Realizzato da un team di ricercatori dell'IT University of Copenhagen, MarioGPT si basa sugli algoritmi del modello in Deep Learning GPT-2 per generare in pochi istanti dei livelli di Super Mario Bros. utilizzando dei semplici termini (o 'prompt').

L'IA Neurale che sovrintende alla creazione dei livelli procedurali di MarioGPT si serve proprio di questi prompt per 'costruire' i mondi di gioco: inserendo un elenco di prompt come "tanti nemici, tanti tubi, salti difficili", il sistema si premura di generare sul momento una o più varianti di livelli caratterizzate, appunto, dalla presenza di numerosi tubi, nemici e sezioni platform dove potersi cimentare in salti difficili. In calce alla notizia potete ammirare una clip che mostra uno degli infiniti livelli realizzabili in pochi secondi con l'editor testuale di MarioGPT.

Se volete districarvi nella giungla delle tecnologie alla base della nuova rivoluzione delle Intelligenze Artificiali, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo nostro approfondimento sulle differenze tra Deep Learning, Neural Network e AI.