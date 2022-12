Super Mario Bros Movie su Nintendo 64? Ci pensano i fan: ecco il trailer!

Lo spettacolare trailer di The Super Mario Bros: The Movie dedicato alla Principessa Peach ha rapidamente conquistato il pubblico, ora in trepidante attesa di poter visionare la pellicola Nintendo sul grande schermo.

Per ingannare l'attesa che ci separa dall'aprile 2023, gli appassionati non hanno mancato di ricreare il filmato in una nuova e accattivante veste. Il content creator King Bomb Gaming, in particolare, si è cimentato con la realizzazione di una trasposizione del trailer, con l'obiettivo di immaginare come potrebbe apparire The Super Mario Bros: The Movie su Nintendo 64.

Il risultato finale dell'operazione creativa è davvero notevole, con il filmato riprodotto in ogni minimo dettaglio, ma con il comparto grafico della storica home console Nintendo. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il trailer fan made di The Super Mario Bros: The Movie, ovviamente con qualche spigolo in più rispetto all'originale firmato dagli animatori di Illumination. Cosa ve ne pare del risultato finale ottenuto dal content creator?



Ricordiamo che a breve distanza dalla pubblicazione del trailer a tema Principessa Peach, il film Nintendo è tornato a mostrarsi sul palco dei The Game Awards. In questa sede, è stato presentato un nuovo trailer di The Super Mario Bros: The Movie, tutto dedicato a Captain Toad.