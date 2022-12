Super Mario Bros Movie ai The Game Awards: il nuovo trailer è tutto per Captain Toad

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del ricchissimo trailer di Super Mario Bros: The Movie dedicato a Peach, l'attesa pellicola di animazione torna a mostrarsi sul palco dei The Game Awards 2022.

L'evento ha infatti ospitato Keegan-Michael Key, attore che presterà la propria voce all'avventuroso Captain Toad. L'interprete ha introdotto un nuovo filmato dedicato al film d'animazione prodotto da Nintendo e Illumination. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il trailer di Super Mario Bros: The Movie ha visto come protagonista assoluto l'intraprendente Captain Toad. L'abitante del Regno dei Funghi è infatti pronto ad affiancare Mario in una nuova grande avventura, da vivere questa volta sul grande schermo dei cinema di tutto il mondo.



Dopo aver resto il piccolo personaggio protagonista dell'apprezzato puzzle game Captain Toad: Treasure Tracker, Nintendo punta nuovamente i riflettori sul coraggioso esploratore. Che si tratti di un anticipo su di un futuro annuncio di un Captain Toad 2? In attesa di scoprirlo, ricordiamo che Super Mario Bros: The Movie arriverà in sala il prossimo aprile 2023.