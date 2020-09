Super Mario Bros: Nintendo apre un sito per i 35 anni dall'uscita in Giappone

Dopo aver fatto esclamare "Mammamia!" a milioni di fan con l'annuncio di Super Mario 3D All-Stars e gli altri reveal dell'ultimo Direct, Nintendo celebra il 35° anniversario dall'uscita in Giappone di Super Mario Bros con l'apertura di un nuovo portale dedicato alla propria iconica mascotte.

La nuova sezione del sito di Nintendo.co.jp rievoca le gesta compiute dall'idraulico baffuto al suo debutto su Famicom, la prima console casalinga che la casa di Kyoto ha proposto in Occidente a metà anni '80 come NES (l'acronimo di Nintendo Entertainment System).

Sin dal giorno di lancio, avvenuto in Giappone il 13 settembre 1985, Super Mario Bros. ha calamitato le attenzioni degli appassionati e contribuito in maniera determinante alla rinascita dell'industria dell'intrattenimento digitale, dopo la crisi innescata dal collasso degli attori che, come Atari, avevano contribuito a dare forma alla seconda generazione di console

Tra bozzetti, brevi video e numerosi aneddoti, il portale (purtroppo consultabile solo in lingua giapponese) offre una visione d'insieme delle avventure vissute da Super Mario per strappare dalle grinfie di Bowser la Principessa Peach. Il sito di Nintendo apre anche una finestra su Super Mario Bros 2, il capitolo conosciuto in Europa e Nord America come Super Mario The Lost Levels. Chi desidera cimentarsi nelle sfide dei "livelli perduti" di Super Mario per NES, può farlo a partire dal 18 settembre con l'arrivo in Italia di Game & Watch Super Mario Bros, la microconsole che celebra i 35 anni dell'eroe Nintendo.