Super Mario Bros. Papercraft: il capolavoro del NES rivive nel Remake fan made di carta!

Da grande fan di avventure 2,5D e della serie di Super Mario, lo sviluppatore amatoriale Boo3 ha unito le sue due passioni reimmaginando il primo Mondo di Super Mario Bros. per NES come fosse fatto di carta.

Il progetto di Super Mario Bros. Papercraft è ancora in via di sviluppo e, salvo interventi di Nintendo, può essere scaricato in via del tutto gratuita dalle pagine del portale Itch.io aperto per l'occasione dal suo ideatore.

La reinterpretazione degli stage del leggendario World 1 di Super Mario Bros. per Nintendo Entertainment System ricrea l'intera esperienza di gioco in uno stile papercraft 2,5D, ricostruendo in maniera fedele l'avventura dell'idraulico baffuto della Grande N in un contesto virtuale che mostra ogni elemento dello scenario (interfaccia esclusa) come un diorama di carta.

Tutti gli elementi mobili della mappa, da Super Mario ai nemici passando per le piattaforme e le nuvole sullo sfondo, si muovono nello scenario attraverso animazioni che vengono gestite in maniera fittizia da linguette di carta inserite tra i diversi strati dello scenario, come tante marionette di cartone.

Anche il gameplay aderisce perfettamente all'esperienza di gioco originaria di Super Mario Bros. per NES, ivi compresi i punteggi e i potenziamenti: c'è persino la mitica Warp Zone nascosta alla fine dello stage 1-2, anche se al momento l'ingresso nei tre tubi non fa che teletrasportare il giocatore al livello successivo. Per rimanere in tema, vi lasciamo a questo speciale su quanti sono i videogiochi di Super Mario lanciati fino ad oggi da Nintendo.