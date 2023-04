Dopo Super Mario Bros possiamo aspettarci altri film Nintendo? Nessun annuncio in vista

In occasione dell'uscita del film di Super Mario (a proposito, ecco la nostra recensione di Super Mario Bros Il Film), Shigeru Miyamoto è stato intervistato da Game Informer USA, chiarendo come al momento non ci sia nulla da annunciare riguardo altri eventuali film Nintendo.

Miyamoto sottolinea come "nonostante l'apertura di Nintendo Pictures, al momento non abbiamo nulla da annunciare", è vero che la casa di Kyoto sta iniziando a considerare ogni franchise in maniera globale guardando dunque anche alla produzione di lungometraggi, serie animate e live action, tuttavia ad oggi non ci sono altri annunci da fare su future produzioni in arrivo.

"Preferiamo fare annunci quando ci sarà qualcosa di concreto da rivelare, al momento vogliamo che il pubblico si concentri su Super Mario Bros Il Film", queste le parole del papà di Mario, Link e altri celebri personaggi Nintendo. E' chiaro che l'apertura di una divisione dedicata alle produzioni audiovisive porta a pensare ad un possibile futuro cinematografico per serie come The Legend of Zelda, Kirby e Fire Emblem, sembra però che per il momento Nintendo abbia la bocca cucita a riguardo.

Consoliamoci dunque con Super Mario Bros Il Film, ora al cinema anche in Italia. Lo avete già, visto, vi è piaciuto oppure no?