Super Mario Bros. Wonder: 6 minuti di gameplay con Mario e i suoi power-up

VGC ha pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato a Super Mario Bros Wonder, il nuovo gioco incentrato sulle avventure dell'idraulico più famoso del mondo videoludico e dei suoi alleati. Il filmato racchiude poco più di sei minuti di sequenze di gioco esclusive.

Il video si concentra sul nostro simpatico protagonista baffuto, che ritroviamo nel suo viaggio bidimensionale all'interno del Flower Kingdom. Parte da un livello nel ghiaccio, nel quale lo vediamo distruggere blocchi come da tradizione e accumulare potenziamenti.

Passiamo dal fiore di fioco fino al nuovo power-up, Mario Elefante, che gli consente di utilizzare la proboscide per sconfiggere gli avversari, ma anche di distruggere alcuni elementi dello scenario. Ritroviamo anche moltissimi nemici iconici della fortunatissima serie platform.

Il filmato mette in risalto che il gioco non sarà scevro dai tradizionali segreti da scoprire e, anzi, potremo sfruttare anche alcuni particolari nemici per farci strada verso i passaggi più elevati o crearci un percorso, come avversari-palloncino su cui rimbalzare più volte o nemici da caricare a molla per aprire varchi nei muri.

Vi ricordiamo che la nuova avventura di Mario & Co. sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 20 ottobre 2023. Se siete interessati a saperne di più, vi ricordiamo che abbiamo provato Super Mario Bros Wonder e vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.