Super Mario Bros Wonder, il nuovo anno inizia alla grande per Mario: 1° posto sull'eShop

Sono passate ormai diverse settimane dal debutto del clamoroso platform di Super Mario Bros Wonder. Nintendo ha confezionato un titolo dall'altissimo spessore ludico, come dimostrato dall'incredibile successo che l'iterazione continua a registrare anche a distanza di tempo: Super Mario Bros Wonder ha conquistato il primo posto del Nintendo eShop.

Sorprende solo in parte tale risultato, soprattutto se raffrontato a quanto emerso negli scorsi giorni: Super Mario Bros Wonder e Nintendo Switch hanno dominato le classifiche giapponesi di fine 2023. In tal senso, dunque, neanche il "colosso nintendiano" Mario Kart 8 Deluxe ha potuto far molto contro la suddetta esclusiva, classificandosi soltanto al secondo posto nella lista dei giochi più venduti su Nintendo eShop nell'ultima settimana. Volete conoscere l'elenco completo? In tal caso, potete recuperarlo qui a seguire

Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2024 Edition Overcooked 2 Minecraft Super Smash Bros. Ultimate Stardew Valley Suika Game Nintendo Switch Sports Mario Party Superstars Hogwarts Legacy Deluxe Edition Mortal Kombat 1 Animal Crossing: New Horizons Overcooked: All You Can Eat Among Us Zelda: Tears of the Kingdom Super Mario Party Among Us Mario + Rabbids Kingdom Battle Nickelodeon All-Star Brawl Super Mario RPG Truck Simulator 2024: USA Driver Zone Hogwarts Legacy Pico Park Cat Simulator Pokemon Violetto LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition Hunting Simulator 2 Elite Edition Overcooked: Special Edition Prince of Persia: The Lost Crown

Che dire, invece, per i giochi disponibili solo tramite download? A sorpresa di molti, Suika Game ha dovuto lasciare il podio ad un altro contendente.

Stardew Valley Suika Game Among Us Poppy Playtime Truck Simulator 2024: USA Driver Zone Pico Park Cat Simulator Dave the Diver Disney Dreamlight Valley Hollow Knight Celeste Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. The Oregon Trail Airplane Flight Simulator The Last Campfire Bowling Fever Inside Warzone Chronicles: Virtual Warfare Shooter Hole io The Suicide of Rachel Foster Kirby’s Dream Buffet Don’t Starve Together Real Boxing 2 Vampire Survivors Monster Truck Arena Figment Limbo Surgeon Simulator CPR Boomerang Fu The Jackbox Party Pack 3

Si conclude così l'elenco dei giochi più venduti sulla piattaforma digitale della Grande N nell'arco degli ultimi sette giorni. Cosa ne pensate del primato di Super Mario Bros Wonder, titolo che ha raggiunto il primo posto strappandolo a Mario Kart 8 Deluxe?