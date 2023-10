Super Mario Bros Wonder: arriva la conferma ufficiale del nuovo doppiatore, ecco chi è

Come ben ricorderete, nelle ultime ore sono apparse in rete alcune indiscrezioni sul nuovo doppiatore dell'idraulico baffuto in Super Mario Bros Wonder, che questa sera sono state confermate in via ufficiale dal diretto interessato.

Stiamo parlando di Kevin Afghani, che nella nuova esclusiva Nintendo Switch presta la sua voce sia al protagonista che a Luigi, suo fratello. Dopo un bel po' di tempo, quindi, Charles Martinet non sarà più il doppiatore dell'icona del mondo dei videogiochi, dal momento che d'ora in poi il suo ruolo sarà quello di 'ambasciatore' per la software house nipponica.

Ecco di seguito il post pubblicato dall'attore sul suo account personale X (il social network noto ai più come Twitter):

"Sono incredibilmente fiero di aver dato la mia voce a Mario e Luigi in Super Mario Bros Wonder. Grazie a Nintendo per avermi spedito un invito per il Regno dei Fiori!"

Dando un rapido sguardo al curriculum dell'attore e doppiatore, è possibile notare che si tratta della voce di Raditz in Dragon Ball R&R, Arnold in Genshin Impact e Spike in Anime Penguin: Red Show.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco il prossimo 20 ottobre 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già leggere una prova dei livelli iniziali di Super Mario Bros Wonder.