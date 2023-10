Super Mario Bros Wonder: Bowser sembra avere un debole per Peach elefante

Non è certo un mistero che Bowser sia innamorato perso della principessa Peach, eppure la lore di Super Mario Bros Wonder ci fornisce qualche indizio in più riguardo i gusti di Bowser, a quanto pare sincero adoratore di Peach elefante.

Una nuova clip promozionale di Super Mario Bros Wonder mostra proprio Bowser avvicinarsi a Peach con un tono piuttosto minaccioso, per poi offrirle un fiore. Quando Peach si trasforma in elefante però, il drago tira fuori un intero mazzo di fiori come simbolo del suo amore.

Il video finisce qui, si tratta del resto di una clip molto breve per i profili social di Nintendo. I commenti al filmato fanno presente come i due siano una bella coppia e anzi, molti non vedono l'ora di scoprire cosa il futuro riserverà a questa nuova coppia.

Super Mario Bros Wonder esce il 20 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch, la casa di Kyoto è convinta che Mario Wonder aprirà una nuova era per la serie, anche se non è ancora chiaro effettivamente quali saranno i prossimi passi legati all'evoluzione del franchise.

E sempre a proposito di elefanti... come fa Yoshi a portare in spalla Mario elefante? Un dubbio che sembra attanagliare molti fan del piccolo dinosauro verde, preoccupati per la sua salute.