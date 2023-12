Super Mario Bros. Wonder: una celebre abilità di Yoshi è stata scartata dal gioco completo

L'ultima avventura bidimensionale di Mario in 2D si è rivelata un grandissimo successo: Super Mario Bros Wonder è divenuto il gioco di Mario venduto più velocemente di sempre, piazzando 4.3 milioni di copie in sole due settimane di commercializzazione. Emergono ora alcuni retroscena sul suo sviluppo.

Nel corso di un'intervista con Famitsu, infatti, il producer Takashi Tezuka ha rivelato che in un primo momento si era pensato di implementare nel gioco una delle più celebri abilità di Yoshi, ossia il lancio delle uova come se fossero proiettili all'indirizzo dei nemici. Tuttavia, a causa di alcune problematiche tecniche, il team di sviluppo ha infine deciso di scartare la meccanica: "Per quanto riguarda le azioni di Yoshi, pensavo che sarebbe stato meglio se avesse potuto lanciare uova, dunque abbiamo creato un prototipo della meccaniche e l'abbiamo testata. Tuttavia in questo modo Yoshi è divenuto difficile da controllare, e per consentire anche ai neofiti di divertirsi al meglio, abbiamo deciso che era meglio non aggiungerla", spiega Tezuka.

Per quanto riguarda invece il processo di selezione dei personaggi giocabili totali, sempre nel corso della stessa intervista il director Shiro Mouri ha spiegato che il team è partito anzitutto dai personaggi già giocabili nei precedenti giochi 2D di Mario per poi aggiungere nuovo protagonisti giocabili e raggiungere un equilibrio tra personaggi maschili, femminili e invincibili (come i diversi Yoshi e Ruboniglio, che non possono usare Power-Up ma sono invulnerabili ai danni dei nemici): "Per quanto riguarda il processo di selezione, siamo partiti da Mario, Luigi e i Toad blu e giallo che erano presenti in New Super Mario Bros. Wii, e poi siamo passati a Toadette e Ruboniglio presenti in New Super Mario Bros. U Deluxe. Abbiamo prima ricreato questi personaggi e poi siamo passati alle novità quali Peach, Daisy e le quattro versioni di Yoshi. Con questo cast abbiamo deciso che così c'era il giusto equilibrio tra personaggi maschili, femminili e invincibili", spiega Mouri.

La nostra recensione di Super Mario Bros Wonder conferma che siamo davanti a un Platform eccezionale, imperdibile per ogni possessore di Nintendo Switch.