Super Mario Bros Wonder: come trasformarsi in Elefante

È inutile girarci intorno, la versione Elefante dell'idraulico baffuto e dei suoi compagni è la protagonista assoluta del nuovo Super Mario Bros Wonder, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Ma com'è che ci si trasforma in questo buffo animale?

La risposta è davvero semplice, poiché nel gioco è presente un nuovo Power-Up la cui raccolta permette ai personaggi di assumere questa forma. L'oggetto, che si può trovare in giro per i livelli all'interno delle casse con i punti interrogativi, ha la forma di una mela con la proboscide e le orecchie da elefante (come quello nell'immagine più sotto). Basta muovere il personaggio sull'oggetto affinché si trasformi in un buffo pachiderma in grado di eseguire svariate azioni uniche. La versione elefante di Mario, Luigi e gli altri eroi del gioco Nintendo può infatti attaccare sia da accovacciato che in piedi con la grossa proboscide, così da mandare al tappeto i nemici o distruggere i blocchi che ostacolano il cammino.

Mario Elefante dispone anche di un'altra caratteristica speciale: avvicinandosi ad una fontana o ad uno specchio d'acqua, la proboscide si riempie di liquido che può essere spruzzato in un secondo momento premendo lo stesso identico tasto adibito all'attacco. Sebbene possa sembrare inutile, questa mossa permette di far fiorire i boccioli secchi o di ottenere monete gratis: basta infatti spruzzare acqua sul pavimento per far spuntare monete d'oro come per magia.

Occorre però precisare che non tutti i personaggi possono trasformarsi in elefante. È possibile infatti raccogliere questo Power-Up con tutti gli eroi disponibili ad eccezione dei quattro Yoshi e del Ruboniglio, ossia gli uniti personaggi che non possono subire danni e che al contempo non hanno l'opportunità di trasformarsi in alcun modo. Avete già letto la nostra recensione di Super Mario Bros Wonder?