Super Mario Bros Wonder: come fa Yoshi a trasportare Mario Elefante? E' un super forzuto!

Sin dalla sua prima comparsa nei trailer, Mario Elefante di Super Mario Bros Wonder è subito diventato un mito per i fan dell'idraulico baffuto, rimasti colpiti dal suo buffo design così come dalle sue abilità. Ed un po' a sorpresa, Mario Elefante può salire pure in groppa a Yoshi dando vita ad un esilarante siparietto.

Il simpatico dinosauro verde può trasportare il suo amico anche in tali sembianze mastodontiche, nonostante gli sforzi immani richiesti per spostarsi in simili condizioni: il suo volto è tutto un programma, preoccupato e sofferente per l'enorme peso che è costretto a portarsi sul dorso. "Ma come fa Yoshi a trasportare Mario Elefante?", si sarà chiesto più di un fan della serie Nintendo. Ed alla fine chi conosce bene la serie già sa la risposta: non bisogna sottovalutare l'incredibile forza di Yoshi.

Per averne un esempio chiaro basta semplicemente tornare indietro a Yoshi's New Island, pubblicato su Nintendo 3DS nel 2014: in quest'avventura il nostro eroe è infatti capace di caricarsi e lanciare a tutta velocità uova gigantesche, almeno 10 volte più grandi della sua stazza, riuscendoci quasi senza battere ciglio. Ma anche nello storico Super Mario World 2 Yoshi's Island per SNES, dove riveste per la prima volta un ruolo da protagonista, ci sono esempi della sua potenza: non importa quanti colpi subisca dai nemici e quanto siano forti, Yoshi sembra resistere a tutto senza riportare un graffio, dovendo solo sbrigarsi a recuperare Baby Mario prima che venga rapito dagli sgherri di Kamek. Certo, la resistenza di Yoshi è stata concepita così da Nintendo per specifiche esigenze di gameplay, tuttavia si può in fondo considerare un'altra prova di ciò che il piccolo dinosauro è capace di fare. Dunque sì, è forzuto quanto basta per portarsi in groppa Mario Elefante, al netto dell'immane sforzo richiesto.

Battute a parte, eccovi 5 segreti di Super Mario Bros Wonder tutti da scoprire, aspettando il debutto del gioco su Nintendo Switch il 20 ottobre 2023.