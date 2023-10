Super Mario Bros. Wonder non sarebbe stato lo stesso senza i giovani sviluppatori

Per reinventare una serie in circolazione da oltre trent'anni servivano menti fresche e talentuose, per questo motivo Nintendo ha ingaggiato tanti giovani sviluppatori senza i quali Super Mario Bros. Wonder non sarebbe stato così speciale.

Primo Mario 2D da dodici anni a questa parte, Super Mario Bros. Wonder promette di dare una bella rinfrescata alla serie. Il merito di tanti cambiamenti è da attribuire alle nuove leve di Nintendo, ingaggiate in massa all'inizio della lavorazione. A dichiararlo è stato il Produttore Takashi Tezuka nel corso di una recente intervista concessa a Game Informer e apparso sull'ultimo numero della rivista cartacea. "Quando cercavamo di creare un nuovo Mario, abbiamo integrato molte persone giovani nel nostro staff", ha dichiarato. "Loro sono degli sviluppatori ovviamente, ma anche persone che amano i videogiochi, dunque abbiamo voluto creare qualcosa che potessero apprezzare anche da videogiocatori. Da loro abbiamo ricevuto tantissime idee differenti".

È solo grazie a loro se la core formula di Super Mario Bros. Wonder presenta così tante novità rispetto ai classici Mario 2D: oltre ai nuovi Fiori Meraviglia, che stravolgono i livelli in modi prima impossibili, si segnala anche la sparizione del timer e del sistema di punteggio, e la possibilità di calpestare i nemici sott'acqua, i fantasmi degli altri giocatori e l'opportunità di ricominciare da un punto precedente dopo la perdita di una vita.. Secondo il Game Director irector Shiro Mouri, i giovani sviluppatori hanno indicato ai veterani le cose che necessitavano di essere cambiate.

Potremo saggiare tutte queste novità a partire dal 20 ottobre, giorno in cui Super Mario Bros. Wonder arriverà sugli scaffali fisici e digitali in esclusiva su Nintendo Switch.