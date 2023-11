Super Mario Bros. Wonder, un cosplay di Mario al femminile e in bikini spunta da un tubo

A pochi giorni dall'uscita, le aspettative che gravavano su Super Mario Bros. Wonder sono state rispettate. Il nuovo titolo dell'icona Nintendo, arrivato in esclusiva su Switch, è un platform bidimensionale clamoroso, perfetto per gli appassionati di ogni età grazie al suo stile colorato e al gameplay divertente ed equilibrato.

Le vendite iniziali di Super Mario Bros. Wonder parlano chiaro. Il platform 2D della casa di Kyoto sta convincendo proprio tutti, conquistando la cima delle classifiche nonostante l'agguerrita concorrenza. Mentre i giocatori sono impegnati con l'epopea per il Regno dei Fiori – a proposito, avete già letto la nostra guida ai segreti di Super Mario Bros. Wonder? -, l'idraulico baffuto pare essere arrivato nel mondo errato.

In questo cosplay di Mario da Super Mario Bros. Wonder osserviamo l'icona e mascotte della Grande N saltare fuori da uno dei tubi verdi presenti nel Regno dei Funghi. La destinazione, tuttavia, è il mondo reale.

L'interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Vityvero è un genderbend. Forse a causa di uno dei Fiori Meraviglia, nuovo power-up che permette ad esempio di trasformarsi in Mario Elefante, Mario è infatti diventato una donna. Al posto della sua classica tuta il protagonista indossa un bikini rosso e blu abbinato all'iconico berretto rosso con incisa la M di Mario. Ovviamente, per questo cosplay diciamo addio ai suoi baffoni.