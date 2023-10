Super Mario Bros Wonder, day one non pervenuto ma già campione di incassi: domina l'eshop

Ilritorno al 2D per la meravigliosa avventura di Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch ha generato moltissimo interesse da parte della community internazionale: il lancio del titolo non è ancora arrivato, ma Super Mario Bros Wonder è già il gioco più venduto su Nintendo e-Shop. Mario ed i suoi amici dominano la classifica digitale.

La prossima esclusiva Nintendo è ancora avvolta in parte dal mistero: soltanto nella serata di ieri, infatti, è arrivata la conferma ufficiale di chi sarà il nuovo doppiatore in Super Mario Bros Wonder di Mario e Luigi. Ciò nonostante, Super Mario Bros Wonder rappresenta un magnifico ritorno al 2D e l'utenza ha gradito la produzione della Grande N facendolo schizzare in cima alla classifica del Nintendo e-Shop. Ma quali sono gli altri titoli del momento?

Super Mario Bros. Wonder Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Among Us Inside Stardew Valley Detective Pikachu Returns Overcooked 2 EA Sports FC 24 Zelda: Tears of the Kingdom Super Smash Bros. Ultimate Mario Party Superstars Nickelodeon All-Star Brawl Gang Beasts AirJet Fighter Sky Dominators: Aerial Assault Eastward Fae Farm The Game of Life 2 Nintendo Switch Sports Limbo Animal Crossing: New Horizons Hole io Paleo Pines Pokemon Violet Dragon Ball Xenoverse 2 Pikmin 4 Red Dead Redemption Stick Fight: The Game New Super Mario Bros. U Deluxe Borderlands 3

Classifica giochi e-Shop disponibili solo via download

Among Us Inside Stardew Valley AirJet Fighter Sky Dominators: Aerial Assault Eastward The Game of Life 2 Limbo Stick Fight: The Game Disney Dreamlight Valley Sea of Stars Green Hell ACA NeoGeo Metal Slug 5 Hollow Knight Kanjozoku Game Vampire Survivors Cooking Simulator Wargroove 2 Namco Museum Trombone Champ Construction Machine Simulator 2023 Storyteller One Piece: Unlimited World Red Thief Simulator Cocoon Farm Land The Last Campfire Totally Accurate Battle Simulator Retro Bowl Blasphemous II Slime Rancher

A seguire la presenza di Super Mario Bros Wonder nella lista generale ci pensa Mario Kart 8, fenomeno videoludico di Nintendo Switch che sfreccia ad altissime velocità anche a distanza di anni dalla sua pubblicazione.