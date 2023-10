Super Mario Bros. Wonder doveva avere la telecronaca: sì, davvero

Riuscite ad immaginarvi un'avventura di Super Mario con tanto di telecronaca come se fosse una partita di calcio? Molto probabilmente no. Eppure per un breve periodo questa inconsueta idea è stata davvero discussa dagli autori di Super Mario Bros. Wonder.

Durante un Ask The Developer disponibile sul sito ufficiale Nintendo (dove è stato anche rivelato che Super Mario Bros Wonder è stato sviluppato senza scadenze), il producer Takashi Tezuka, il director Shiro Mouri, il designer Koichi Hayashida, il sound director Koji Kondo e l'art director Masanobu Sato hanno rivelato che ad un certo punto durante lo sviluppo del gioco hanno pensato ad un sistema per implementare una telecronaca in tempo reale nel nuovo Super Mario in 2D, con commenti sulle varie azioni compiute dai giocatori nel corso dell'avventura.

"Tezuka ad un certo punto ha chiesto se poteva aggiungere una telecronaca nel gioco, e non avevo assolutamente capito cosa intendesse. L'ho però interpretato come il desiderio di creare un'esperienza nuova, anche se non necessariamente sotto forma di commento in diretta", spiega Mouri. Hayashida ha così aggiunto che "abbiamo seriamente passato sei mesi a sviluppare la telecronaca. Abbiamo provato ad aggiungere delle voci che fossero in linea con le azioni del giocatore. Ma anche se siamo riusciti ad implementare diverse voci, il team ha iniziato ad essere dubbioso dell'idea, come se non funzionasse".

Un po' tra il serio e il divertito, tutti gli autori si sono infine ritrovati d'accordo nel dire che l'idea fosse troppo complicata da mettere in pratica: "Se avessimo voluto implementare seriamente questa feature, soltanto la registrazione di più voci differenti avrebbe richiesto una mole di lavoro tremenda, dunque purtroppo abbiamo dovuto rinunciarvi", dichiara Tezuka. Nintendo tuttavia non ha voluto scartare del tutto l'idea, riutilizzandola invece per i Fiori Parlanti sparsi lungo i livelli di Super Mario Bros. Wonder: "Sarebbe stato un peccato bloccare l'intero esperimento, così abbiamo riunito un team apposito per occuparsi a tempo pieno di questa feature", aggiunge Tezuka. E così i simpatici fiorellini parlanti hanno preso vita, venendo considerati da Mouri "una sorta di telecronaca coerente con il mondo di Mario".

Curiosi retroscena a parte, la nostra recensione di Super Mario Bros Wonder conferma che la nuova esclusiva per Nintendo Switch è un Platform assolutamente imperdibile per tutti gli amanti del genere.