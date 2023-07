Super Mario Bros. Wonder: l'ESRB svela il villain principale, ma tanto lo conoscete già...

È possibile che i lavori su Super Mario Bros. Wonder siano in uno stato parecchio avanzato, dal momento che l'Entertainment Software Rating Board (ESRB), gruppo che si occupa di valutare e classificare i giochi in arrivo sul suolo nordamericano in base al pubblico di riferimento, ha già avuto modo di assolvere al suo dovere per il nuovo Mario 2D.

In maniera tutt'altro che inaspettata, l'ESRB ha assegnato a Super Mario Bros. Wonder una valutazione "E (Everyone)", la quale indica un prodotto adatto praticamente a qualsiasi fascia d'età. Più interessante invece la descrizione, che prima conferma la presenza di contenuti acquistabili in-game, la cui natura non è tuttavia esplicata, e poi offre un assaggio dei contenuti presenti nel gioco, confermando anche l'identità - ben poco sorprendente - del villain:

"Questo è un platform in cui il giocatore controlla i personaggi dall'universo di Mario mentre cercano di sconfiggere il villain Bowser. I giocatori attraversano delle ambientazioni stravaganti mentre saltano sulle teste dei nemici, lanciano gusci e oggetti contro di loro, o tirano piccole palle di fuoco per buttarli fuori dallo schermo. Le battaglie contro i boss comprendono dei combattimenti contro nemici di grandi dimensioni che sputano fuoco e distruggono parti dello scenario".

Poco sorprendentemente Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad e Yoshi (i sei personaggi giocabili) saranno chiamati, per l'ennesima volta, a fermare i piani malefici di Bowser. Anche se la notizia non vi sorprende più di tanto, si tratta comunque di una rivelazione, dal momento che il Re dei Koopa non si è ancora fatto vedere, neppure nel trailer dell'annuncio di Super Mario Bros. Wonder. L'appuntamento con l'uscita, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch, è fissato per il 20 ottobre 2023.