Super Mario Bros Wonder: festeggiate l'uscita del gioco con le nuove icone per l'account

Il 20 ottobre è finalmente giunto e l'attesa per Super Mario Bros Wonder è finita: la nuova avventura di Mario è qui, pronta ad intrattenere i fan di tutte le età per tante ore. L'ultima grande esclusiva del panorama Nintendo e Nintendo Switch è disponibile per tutti, così come lo sono le inedite icone a tema Super Mario Bros Wonder.

Come ufficializzato dalla Grande N nelle scorse ore, infatti, è giunta la prima ondata di icone dedicate a Mario ed i suoi amici, senza dimenticare alcune delle meravigliose - di nome e di fatto - novità del progetto 2D di Super Mario. Disponibile dal 19 ottobre sino al 26 dello stesso mese, per un totale quindi di una settimana, la Wave 1 di icone permetterà di ottenere la versione elefante di Mario e il fiore meraviglia.

Tuttavia, non si tratta di certo dell'unica occasione messa a disposizione per i giocatori intenzionati a cambiare la propria icona Nintendo di poter avere avatar a tema Super Mario Bros Wonder; ne arriveranno altre nel corso delle settimane. Qui di seguito vi riportiamo le date esatte delle ondate di icone ottenibili con i Punti Platino del My Nintendo:

Ondata 1: 19 ottobre ore 03:00 AM - 26 ottobre ore 02:59 AM;

Ondata 2: 26 ottobre ore 03:00 AM - 2 novembre ore 02:59 AM;

Ondata 3: 2 novembre ore 03:00 AM - 9 novembre ore 02:59 AM;

Ondata 4: 9 novembre ore 03:00 AM - 16 novembre ore 02:59 AM.

Prima di salutarvi, vi rimandiamo alla nostra guida ai segreti, power-up, spille e abilità di Super Mario Brow Wonder.