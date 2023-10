Super Mario Bros Wonder, l'attesa è finita: la nuova avventura di Mario è qui!

Per i fan Nintendo il 20 ottobre 2023 è una data da incorniciare: l'iconico idraulico baffuto fa il suo ritorno in scena con Super Mario Bros. Wonder, nuova avventura inedita in 2D che si presenta più grande e variegata che mai rispetto al passato.

Per celebrare il debutto su Nintendo Switch, la Grande N pubblica l'immancabile trailer di lancio sui suoi canali social, che riassume alla perfezione l'essenza del nuovo Platform bidimensionale con protagonista Mario, Luigi, Peach e tutti i loro amici. Tra poteri nuovi di zecca, livelli coloratissimi, sfide intriganti e Fiori Meraviglia, le sorprese non mancheranno, pronte ad allietare i nuovi giocatori così come gli appassionati di lunga data.

E non finisce certo qui: come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Super Mario Bros Wonder, la nuova avventura firmata Nintendo è un concentrato di pura giocabilità e divertimento, nonché uno dei migliori giochi mai pubblicati su Nintendo Switch nel corso del suo ciclo vitale. E' giunto dunque il momento di esplorare da cima a fondo il nuovissimo Regno dei Fiori ed i suoi innumerevoli livelli, sempre pronti ad offrire nuovi modi con cui intrattenersi in solitaria o in compagnia dei propri amici in multiplayer.

E passando alle curiosità, sapevate che Super Mario Bros Wonder avrebbe dovuto avere la telecronaca? Un'idea piuttosto particolare per un gioco di Mario, che gli sviluppatori hanno tuttavia dovuto scartare alla fine.