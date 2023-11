Super Mario Bros Wonder è il gioco di Super Mario venduto più velocemente di sempre

Super Mario Bros Wonder è uscito da soli due settimane ed è già volato a quota 4,3 milioni di copie vendute a livello globale. Di fatto, questo lo rende il videogioco di Super Mario che ha venduto più velocemente in assoluto (considerando l'intervallo di tempo relativo ai titoli rilasciati da Wii e Nintendo DS in poi, quando è iniziata la raccolta dei dati di vendita).

I dati arrivano direttamente dall'ultimo resoconto finanziario pubblicato da Nintendo, in cui si legge peraltro della positiva influenza esercitata dal successo di Mario Bros Il Film sulle vendite di tutti i giochi di Super Mario, compresa la sua ultima avventura 2D arrivata in esclusiva su Switch.

Super Mario Bros Wonder è il primo gioco completamente nuovo nella serie di Super Mario a scorrimento laterale in circa 11 anni e, come da tradizione, propone un level design vivace, appagante e divertente, aggiungendo novità come la mitica trasformazione in elefante e i fiori parlanti. Si tratta di un successo mondiale, considerando che Super Mario Bros Wonder è anche nella top 15 europea dell'eShop.

Il gioco mischia il classico gameplay della serie a tante novità, dando ai giocatori la possibilità di vestire i panni di più eroi, non soltanto di Super Mario, per esempio al comando di Luigi o Daisy.

Il nuovo potere a disposizione degli eroi cambia anche le meccaniche dei livelli, consentendo di distruggere percorsi o di servirsi della proboscide per incanalare acqua e poi riutilizzarla per procedere o annaffiare i fiori. Per tutti gli approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario Bros Wonder.