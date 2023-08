Super Mario Bros Wonder tra grandi avventure e nuovi poteri: riassunto Nintendo Direct

Come promesso, il Nintendo Direct tutto incentrato su Super Mario Bros Wonder è andato in onda, offrendoci uno sguardo approfondito alla nuova avventura bidimensionale di Super Mario in arrivo il prossimo 20 ottobre 2023 in esclusiva Nintendo Switch.

Dopo una breve fase iniziale che ci introduce alla storia del gioco ed alla nuova sfida tra l'idraulico baffuto e la sua storica nemesi Bowser, lo spazio viene totalmente lasciato al gameplay, mostrandoci nel dettaglio i nuovi scenari nei quali si svolgerà la nuova avventura, così come anche i diversi nuovi Power-Up pensati appositamente per quest'avventura, come la trasformazione in elefante e Mario Bolla, senza dimenticare le Spille (Badges) da trovare nel corso della partita, che offriranno abilità aggiuntive a Mario, Luigi e tutti i loro compagni di viaggio.

Il gameplay di Super Mario Bros. Wonder promette di rivelarsi dunque molto più profondo ed articolato rispetto al passato grazie appunto ai numerosi potenziamenti messi a disposizione da Nintendo, per un'avventura giocabile in solitaria oppure in multiplayer cooperativo fino a 4 giocatori che promette di rivelarsi coinvolgente ed appassionante come i migliori esponenti 2D dello storico brand. Focus infine anche sulle componenti online del gioco, che appaiono molto ricche e con tutte le carte in regola per dare ancora più profondità all'esperienza ludica alla base dell'opera.

Per ulteriori approfondimenti la nostra anteprima di Super Mario Bros. Wonder vi fornirà una panoramica ancora più chiara su cosa aspettarsi dalla nuova, attesa produzione della Grande N.